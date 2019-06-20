Справу Комарова треба перекваліфікувати як убивство журналіста — Томіленко

Справу Комарова треба перекваліфікувати як убивство журналіста — Томіленко

Укрінформ
У Національній спілці журналістів України хочуть, щоб справа журналіста Вадима Комарова була перекваліфікована саме як вбивство або замах на вбивство журналіста.
Про це на пресконференції заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми вимагаємо в цій ситуації, звичайно, щоб і влада, і правоохоронці не обмежилися правильними заявами сьогодні або в найближчі кілька днів. Ми вимагаємо не слів, а дій. Ми хочемо результату, а результат — це належне розслідування і покарання винних”, - сказав Томіленко.

За його словами, “до сьогодні дії Національної поліції у нас викликали багато запитань, і в першу чергу викликали запитання у наших колег у місті Черкаси, бо фактично немає довіри до офіційного розслідування, комунікацій належних немає”.

“Спочатку була справа, порушена по хуліганству, потім перекваліфікована як замах на вбивство, і сьогодні вона перекваліфікована на вбивство. Але це не журналістська стаття. Ми вимагаємо перекваліфікації. В Україні є три статті Кримінального кодексу, відповідно є стаття замах на вбивство або вбивство журналіста (стаття 348-1 ККУ — ред.). В цій ситуації ми вимагаємо перекваліфікувати саме за цим напрямом і провести розслідування, яке викликатиме довіру у суспільства і журналістської спільноти”, - зазначив Томіленко.

Він наголосив: "ми хочемо, щоб дійсно розслідуванням займалася кваліфікована слідча група”.

“Ми вітаємо сьогоднішні заяви голови Національної поліції України Князєва про те, що посилена слідча група, і її очолив керівник кримінальної поліції Нацполіції (В'ячеслав Аброськін — ред.), що досвідчені столичні слідчі будуть надавати допомогу черкаським слідчим. Але разом з тим, ми б хотіли, щоб така резонансна і потужна слідча група була сформована в перші дні після нападу на нашого колегу”, - додав Томіленко.

Як повідомлялося, сьогодні близько другої години ночі, не приходячи до тями, у лікарні помер черкаський журналіст Вадим Комаров. Він перебував у комі після жорстокого побиття, яке сталося 4 травня близько 9 ранку у центрі Черкас. На чоловіка посеред вулиці раптово напав невідомий, який завдав йому тілесних ушкоджень і зник з місця події. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, але потім перекваліфікувала на "Замах на умисне вбивство".

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20 червня справу перекваліфікували як умисне вбивство.

У НСЖУ зазначали, що, за інформацією колег Комарова, напад було вчинено через гострі критичні статті, які готував журналіст. Одна з найбільш гучних публікацій за останній час – про обставини п'яного бунту в Черкаській колонії. Серед інших тем публікацій Комарова – розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво, корупція в Черкаській міськраді. Журналіста вже намагалися застрелити у 2016 році.

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