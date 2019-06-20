Поліція показала фоторобот ймовірного нападника на журналіста Комарова

Поліція оприлюднила фоторобот чоловіка, ймовірно причетного до жорстокого побиття черкаського журналіста Вадима Комарова, задля встановлення особи нападника.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що з дозволу слідчих прийнято рішення оприлюднити фоторобот ймовірного нападника на черкаського журналіста Вадима Комарова. Це чоловік високого зросту (близько 190 см), має худорляву статуру, сутулиться. Голова чоловіка голена або повністю лиса", - йдеться у повідомленні.

У день скоєння злочину чоловік був одягнений у чорні куртку і штани. На голові – бейсболка чорного кольору з емблемою. Взуття – черевики типу «берці» радянського зразка. При ходьбі чоловік робить досить широкий крок.

«Звертаємося до громадськості та всіх представників масових засобів інформації по допомогу в ідентифікації ймовірного нападника. Будь-яка ваша інформація щодо підозрюваного може бути корисною для слідства», – наголосив очільник Національної поліції.

Раніше Голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що вбивство журналіста Вадима Комарова розслідує посилена слідчо-оперативна група під керівництвом першого заступника глави відомства – начальника кримінальної поліції В’ячеслава Аброськіна.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні близько другої години ночі, не приходячи до тями, у лікарні помер черкаський журналіст Вадим Комаров. Він перебував у комі після жорстокого побиття, яке сталося 4 травня цього року близько 9 ранку у центрі Черкас. На чоловіка посеред вулиці раптово напав невідомий, який завдав йому тілесних ушкоджень і зник з місця події. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, але потім перекваліфікувала на умисне вбивство.

У рамках розслідування поліцейські провели низку оглядів місця події, вилучили речові докази, які можуть мати доказове значення. Призначено комплекс судових експертиз, направлених на встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. Поліцейські провели поквартирний обхід будинків, розташованих неподалік місця вчинення злочину, допитали понад 1320 осіб. Оперативники і слідчі встановили та відпрацювали відео з понад 100 камер відеоспостереження, розташованих по маршруту руху потерпілого. Частину відео вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження.

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У Національній спілці журналістів України зазначали, що, за інформацією колег Комарова, напад було вчинено через гострі критичні статті, які готував журналіст. Одна з найбільш гучних публікацій за останній час – про обставини п'яного бунту в Черкаській колонії. Серед інших тем публікацій Комарова – розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво, корупція в Черкаській міськраді. Журналіста вже намагалися застрелити 2016 року.