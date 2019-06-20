За 30 років населення України скоротиться до 32,2 мільйона - ООН

Україна увійшла до списку країн, населення яких до 2050 року скоротиться більше ніж на 20 відсотків.

Про це йдеться у звіті ООН.

«Найбільше відносне скорочення населення за цей період (2019 - 2050 роки - ред.) з втратами в 20 і більше відсотків очікується в Болгарії, Латвії, Литві, Україні і на островах Волліс і Футуна», - йдеться у доповіді.

Згідно зі звітом, сьогодні населення України становить 43,99 млн осіб. Вже до 2050 року ця кількість скоротиться до 35,2 млн, а до 2100 року - до 24,4 млн.

Основними причинами скорочення населення в Україні та інших країнах, які потрапили до списку, автори доповіді називають спад рівня народжуваності та міграцію.

Раніше повідомлялося, що протягом найближчих 30 років населення Землі зросте на 2 млрд людей і до 2050 року досягне 9,7 млрд.