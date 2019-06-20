Зеленський скасував указ про “маячки” VIP-кортежів, але постанова Кабміну - чинна

Президент Володимир Зеленський скасував указ від 2005 року про використання світлових “маячків” на автомобілях кортежів перших осіб держави.

Відповідний указ №416/2019 оприлюднено на сайті Президента.

Зокрема, документом визнаються такими, що втратили чинність: указ Президента України від 30 березня 2005 року № 567 “Про заходи щодо впорядкування використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв та номерних знаків на службових транспортних засобах”; пункт 6 статті 1 указу Президента України від 11 квітня 2008 року № 333 “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України”; пункт 6 статті 1 Указу Президента України від 16 грудня 2014 року № 934 “Про внесення змін до деяких указів Президента України”.

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Йдеться про скасування правил оснащення спеціальними світловими та звуковими сигнальними пристроями та використання спеціальних номерних знаків на службових транспортних засобах, які використовуються для пересування осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона. А також на транспортних засобах міліції, оперативних або спеціальних транспортних засобах військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національної гвардії України, податкової міліції, служб безпеки дорожнього руху, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державного департаменту України з питань виконання покарань, швидкої медичної допомоги, аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, служб інкасації та перевезення цінностей Національного банку України та банків України, Управління державної охорони України.

Указ №416/2019 від 20 червня набирає чинності з дня його опублікування.

Водночас залишається чинною постанова Кабінету міністрів від № 176 від 22 березня 2017 року, яка теж передбачає правила використання спецсигналів та спецномерів. Текст цієї постанови практично дублює текст скасованого Зеленським указу Президента Ющенка № 567від 30 березня 2005 року. Проте у постанові КМУ є такий пункт: “Ця постанова набирає чинності одночасно з втратою чинності Указом Президента України від 30 березня 2005 р. № 567 “Про заходи щодо впорядкування використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв та номерних знаків на службових транспортних засобах”. Тобто на даний момент фактично діє постанова КМУ.

Разом з тим у постанові вказується, що “транспортні засоби, які використовуються для пересування осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона, і на які можуть бути встановлені спеціальні звукові та світлові сигнальні пристрої, визначає Управління державної охорони”.

Отже, фактично існує можливість відмовитися від використання “маячків” на авто перших осіб внутрішнім рішенням УДО.