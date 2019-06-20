Ордери на квартири цьогоріч отримають 862 військових ЗСУ

На будівництво житла для військових ЗСУ у 2019 р. передбачено майже 840 млн грн. Квартири повинні отримати 862 військовослужбовці та члени їхніх родин.

Про це повідомили в головному квартирно-експлуатаційному управлінні ЗСУ, відповідаючи на запит Укрінформу.

“Законом “Про Державний бюджет на 2019 рік” на будівництво житла для військовослужбовців ЗСУ передбачено кошти у сумі 839,9 млн грн”, - йдеться у відповіді.

В управлінні нагадали, що “квартирне питання” в Збройних силах почали активно вирішувати п'ять років тому. Так, якщо у 2014 році держава на житло для військових виділила з бюджету 189,3 млн грн, то у 2015 році ця сума вже становила 820,6 млн грн, у 2016 р. — 715,1 млн грн, у 2017 р. - 691,1 млн грн, у 2018 році — 1010,6 млн грн.

Відповідаючи на питання щодо кількості квартир, отриманих за останні роки, в управлінні поінформували, що у поточному 2019 році планується видати ордери 862 військовим та членам їхніх родин. У 2014 році житло отримали 423 військових, у 2015 р. — 549, у 2016 р. — 652, у 2017 р. - 431, у минулому 2018 р. - 942 військовослужбовці.

Крім того, бюджетом передбачені кошти на грошову компенсацію у разі неотримання житла сім'ями. Зокрема, у 2015 році держава виплатила 231 млн грн компенсацій, у 2016 р. — 404 млн грн, у 2017 р. - 62 млн грн, у 2018 р. - 432 млн грн. На поточний рік грошова компенсація військовослужбовцям за неотримане житло передбачена у розмірі 132 млн грн.