АМКУ зобов'язав скасувати державні закупівлі для Інституту раку

Антимонопольний комітет України зобов'язав «Державний будівельний центр Міністерства охорони здоров’я України» скасувати процедуру закупівлі для розбудови Національного інституту раку.

Про це повідомляє МОЗ.

"У середу - 19 червня - постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель прийняла рішення відповідно до якого «Державний будівельний центр Міністерства охорони здоров’я України» зобов'язано скасувати процедуру закупівлі для розбудови Інституту раку, оприлюднене на веб-порталі уповноваженого органу. Рішення уже набрало чинності, а офіційно буде розміщено в кабінеті замовника («Державного будівельного центру Міністерства охорони здоров’я України») найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ нагадали, що 5 квітня ДП «Державний будівельний центр Міністерства охорони здоров’я України" оголосило тендер на розбудову Національного інституту раку з очікуваною вартістю 2,46 млрд грн. Ознаки потенційних порушень виявив проект “Наші гроші", проаналізувавши тендерні умови. Це підтвердив внутрішній аудит «Державного будівельного центру Міністерства охорони здоров’я України», який провело міністерство. МОЗ звернулося до уповноважених органів, щоб перевірити ці факти і підготувало звернення до правоохоронних органів щодо порушення кримінальної справи по факту шахрайства попереднім керівництвом ДП “ДБЦ МОЗ України”.