Тіло Тимчука вивезли з будинку

Тіло народного депутата Дмитра Тимчука вивезли з будинку, де він мешкав у Києві.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

До будинку до одного із входів під'їхав середнього розміру автомобіль болотного кольору. З нього один з чоловіків, що був у машині, вийняв сині ноші і зайшов до будинку орієнтовно о 17:30.

Згодом, о 17:47, тіло Тимчука винесли на цих ношах кілька чоловіків, завантажили у машину, і вона рушила.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 19 червня, в Києві загинув народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив", військовий журналіст Дмитро Тимчук. Про те, що він вистрелив у себе під час чищення зброї, повідомив його колега Антон Геращенко у Facebook.

За фактом загибелі Тимчука відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство).