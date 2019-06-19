Яценюк висловив співчуття у зв’язку із загибеллю Тимчука

Яценюк висловив співчуття у зв’язку із загибеллю Тимчука

Укрінформ
Лідер партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк висловив співчуття у зв’язку із загибеллю народного депутата від партії Дмитра Тимчука.

Про це він написав у Facebook.

“Загинув наш друг, великий український патріот Дмитро Тимчук. Це болюча втрата для України і для кожного з нас. Моє глибоке співчуття рідним і близьким Дмитра. Вічна йому пам‘ять”, - зазначив Яценюк.

Раніше народний депутат від НФ Антон Геращенко повідомив у Facebook, що його колегу Дмитра Тимчука знайдено зі смертельним вогнепальним пораненням.

Речник Нацполіції Ярослав Тракало підтвердив Укрінформу смерть народного депутата Дмитра Тимчука.

Також інформацію про смерть Тимчука підтвердили в СБУ.

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