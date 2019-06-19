Яценюк висловив співчуття у зв’язку із загибеллю Тимчука
Укрінформ
Лідер партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк висловив співчуття у зв’язку із загибеллю народного депутата від партії Дмитра Тимчука.
Про це він написав у Facebook.
“Загинув наш друг, великий український патріот Дмитро Тимчук. Це болюча втрата для України і для кожного з нас. Моє глибоке співчуття рідним і близьким Дмитра. Вічна йому пам‘ять”, - зазначив Яценюк.
Раніше народний депутат від НФ Антон Геращенко повідомив у Facebook, що його колегу Дмитра Тимчука знайдено зі смертельним вогнепальним пораненням.
Речник Нацполіції Ярослав Тракало підтвердив Укрінформу смерть народного депутата Дмитра Тимчука.
Також інформацію про смерть Тимчука підтвердили в СБУ.