Яценюк висловив співчуття у зв’язку із загибеллю Тимчука

“Загинув наш друг, великий український патріот Дмитро Тимчук. Це болюча втрата для України і для кожного з нас. Моє глибоке співчуття рідним і близьким Дмитра. Вічна йому пам‘ять”, - зазначив Яценюк.

Раніше народний депутат від НФ Антон Геращенко повідомив у Facebook, що його колегу Дмитра Тимчука знайдено зі смертельним вогнепальним пораненням.

Речник Нацполіції Ярослав Тракало підтвердив Укрінформу смерть народного депутата Дмитра Тимчука.

Також інформацію про смерть Тимчука підтвердили в СБУ.