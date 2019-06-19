Кабмін вирішив скоротити 50% працівників РДА

Кабінет міністрів ухвалив постанову про скорочення наполовину працівників райдержадміністрацій з 1 січня 2020 року.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 19 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На початку засідання прем’єр-міністр Володимир Гройсман зауважив, що скорочення здійснюється з метою оптимізації чисельності державних чиновників, які працюють на місцях.

Він додав, що скорочення не стосуватимуться працівників органів соцзахисту та Донецької і Луганської областей, оскільки там працюють військово-цивільні адміністрації.

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Згідно з проєктом постанови, який є у розпорядженні Укрінформу, кількість працівників обласних державних адміністрацій залишається незмінною.