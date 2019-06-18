ZIK переходить на

ZIK переходить на "концепцію, що зшиватиме країну"

Укрінформ
Телеканал ZIK після нещодавньої зміни власника готується до оновлення концепції каналу.

Про це повідомляється на офіційному сайті телеканалу.

“Команда ZIKу інтенсивно працює над перетворенням сітки мовлення, розробкою нестандартних проектних форматів і низкою ток-шоу та їхнім максимально швидким запуском в ефір. За оновленою концепцією ZIK стане чи не єдиним каналом, який «зшиватиме» країну – об’єднуватиме українців від Одеси до Полтави, від Маріуполя до Івано-Франківська, від Чернівців до Харкова, від Миколаєва до Чернігова… Полярні точки зору, постійний зв’язок із регіонами, живі дискусії, авторитетні думки про майбутнє України – сьогоднішня місія ZIKу”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що генеральною директоркою телеканалу ZIK після зміни власника стала продюсерка, керівниця «Інтер медіа продакшн» Наталія Вітрук. У свою чергу функції шеф-редактора телеканалу ZIK покладені на Дарію Гордійко, яка раніше працювала випусковим редактором на NewsOne та шеф-редактором ток-шоу на «Прямому».

Данило Нікуленко, який до цього обіймав посаду шеф-редактора медіа-холдингу ZIK, став заступником генерального директора телеканалу. Одним із нових облич телеканалу ZIK буде ведучий Василь Апасов, який вже сьогодні вийде в ефір зі своїм авторським проектом.

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Як повідомлялося, 14 червня стало відомо, що новим власником каналу ZIK став соратник Віктора Медведчука - Тарас Козак. Тепер у медіаактиві Козака три канали: «112 Україна», NewsOne і ZIK. Він створює медіахолдинг «Новини», який очолить телепродюсер Олексій Семенов. Одразу після повідомлення про зміну власника топ-менеджери ZIKу оголосили, що йдуть з телеканалу.

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