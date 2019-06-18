Українські заробітчани в Польщі хочуть їхати далі на захід

Утім, через мовний бар’єр, а також дуже високі кваліфікаційні вимоги до працівників, відтік українців з Польщі не буде дуже значним, йдеться у дослідженні.

“Варто звернути увагу на зростання зацікавлення серед українців країнами, які традиційно обирають поляки. Без сумніву, це є результатом здобування ними досвіду під час перебування в Польщі і ознайомлення з міграційними напрямками поляків”, - повідомив директор компанії EastWestLink Анджей Коркус.

Зокрема, кількість українців, які хочуть виїхати з Польщі на роботу до Німеччини за рік зросла на 7% і зараз становить понад 30%. До Чехії хочуть виїхати 13% українців, які зараз працюють в РП. Водночас, на 5-6% зросла кількість українців, які хочуть виїхати до Швеції (7,2%), Голландії (6,8%) та Норвегії (6,6%). Рік тому до цих країн північної Європи хотіли виїхати лише 1-2% українців.

Як підкреслюється, ¾ українців знають про те, що Німеччина з 2020 року відкриває свій ринок праці для іноземців з-за меж ЄС. Утім, небагато з них володіють інформацією про те, що Берлін ставить високі вимоги до працівників – знання мови, а також наявність відповідної кваліфікації.

За результатами дослідження, лише 7,6% українців, які працюють в Польщі, мають кваліфікації для роботи у ФРН.

Наголошується, що слабким місцем польського ринку праці у порівнянні з німецьким є значно нижчі зарплати. Натомість, перевагами є близькість мов і можливість отримання швидкого дозволу на проживання в Польщі.

Утім, Коркус переконаний, що попри значну конкуренцію для Польщі німецького ринку праці, “чорного сценарію” виїзду українців до ФРН з 2020 року не буде саме через високі кваліфікаційні вимоги в Німеччині та мовний бар’єр.

Дослідження “Працівник з України – між Польщею та Німеччиною” було проведено серед українських трудових мігрантів в Польщі у квітні – травні 2019 року.