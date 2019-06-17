Хомчак назвав одну з основних проблем у ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак вважає, що кадрові перепризначення не у змозі вирішити основні проблеми у лавах ЗСУ.

Про це він сказав в інтерв'ю"Донбас.Реалії".

“Оцінка результатів перевірки має бути не те, що я когось перепризначив - 10-20-30 посадовців різних рівнів. Основне завдання не просто усіх познімати. Це ж не піар, це — робота. Головне не втратити управління, не зламати правильну систему, що працює, а підкоригувати її. І це не означає, що треба усіх звільняти. І, якщо мене хтось не зрозуміє і не змінить стосунки — на усіх рівнях, як вони повинні відбуватися, - звичайно будуть кадрові рішення”, - сказав Хомчак.

За його словами, однією з основних проблем у ЗСУ є “нездорові стосунки” між військовослужбовцями.

"Проблема, яку я бачу, - проблема стосунків у військових колективах. Ми збирали заступників командирів з морально-психологічного забезпечення... Тих, які мають знати усі проблеми, якими живуть їхні підлеглі. Я сьогодні розумію, що тут є якісь недопрацювання... Коли солдат має проблему чи бачить проблему, чи порушення, і йде не до свого командира, щоб повідомити про це, а телефонує волонтерам чи ще комусь, і щоб її вирішити, треба "зайти наверх", щоб "зверху" це питання вирішили... Я так розумію, що в колективі при цьому - нездорові стосунки, потрібно їх змінити", - сказав Хомчак.

Як повідомляв Укрінформ, 21 травня Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Генштабу - головнокомандувача ЗСУ Віктора Муженка і призначив замість нього Руслана Хомчака.

Доти Хомчак обіймав посаду головного інспектора Міністерства оборони.