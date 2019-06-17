США передали Україні медобладнання для військових і дитячих лікарень

В Україну зі Сполучених Штатів Америки відправлено гуманітарну допомогу, призначену для військових і дитячих лікарень.

Про це повідомляє Посольство України у США у Facebook.

"З міста Денвер, шт.Колорадо, до України відправлено два 40-футові контейнери медичного гуманітарного вантажу", - йдеться у дописі.

Як повідомляється, все медичне обладнання буде направлено до 4-х медзакладів: Військово-медичного клінічного центру професійної патології особового складу Збройних сил України (м.Ірпінь), Дитячої клінічної лікарні "Охматдит" (м.Львів), Дитячої лікарні міста Житомира та Житомирського реабілітаційного центру братів Кузьміних.

Читайте також: Червоний Хрест перевіз 16 вантажівок гумдопомоги на окуповані території Донбасу

Зазначається, що це стало можливим завдяки проекту Support Hospitals in Ukraine за підтримки United Help Ukraine та Посольства України в США.

"Посольство і надалі буде сприяти реалізації проектів направлення медичного обладнання, насамперед, для лікування поранених ветеранів, що передбачено в спільному Меморандумі Посольства з проектом Support Hospitals in Ukraine", - запевнили у диппредставництві.

Фото: Посольство України в США