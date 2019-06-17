США передали Україні медобладнання для військових і дитячих лікарень
Про це повідомляє Посольство України у США у Facebook.
"З міста Денвер, шт.Колорадо, до України відправлено два 40-футові контейнери медичного гуманітарного вантажу", - йдеться у дописі.
Як повідомляється, все медичне обладнання буде направлено до 4-х медзакладів: Військово-медичного клінічного центру професійної патології особового складу Збройних сил України (м.Ірпінь), Дитячої клінічної лікарні "Охматдит" (м.Львів), Дитячої лікарні міста Житомира та Житомирського реабілітаційного центру братів Кузьміних.
Зазначається, що це стало можливим завдяки проекту Support Hospitals in Ukraine за підтримки United Help Ukraine та Посольства України в США.
"Посольство і надалі буде сприяти реалізації проектів направлення медичного обладнання, насамперед, для лікування поранених ветеранів, що передбачено в спільному Меморандумі Посольства з проектом Support Hospitals in Ukraine", - запевнили у диппредставництві.
Фото: Посольство України в США