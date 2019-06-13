Червоний Хрест перевіз 16 вантажівок гумдопомоги на окуповані території Донбасу
Укрінформ
Минулої доби через КПВВ “Новотроїцьке” прослідували 16 вантажівок місії Міжнародного комітету Червоного Хреста, які перевезли майже 295 тонн гумдопомоги на тимчасово окуповану територію.
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
“Через КПВВ “Новотроїцьке” до тимчасово окупованої території України прослідувало 16 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Для жителів Донбасу направлено будівельні та сільськогосподарські матеріали, продовольчі набори, медичні препарати, а також корм для домашніх тварин. Загалом оформлено гуманітарний вантаж вагою 294,75 тонни", - йдеться у повідомленні.
Фото Держприкордонслужби