При Мінветеранів створять групу жіночої реабілітації та психологічної підтримки

При Міністерстві у справах ветеранів буде створено групу з питань жіночої реабілітації та психологічної підтримки.

Такої домовленості досягнуто на зустрічі засновниць платформи «Безпека.Жінки.Мир» з представницями Жіночого ветеранського руху та волонтеркою й авторкою проекту "Госпітальєри" Яною Зінкевич, повідомляє прес-служба Мінветеранів.

"Ішлося про те, що велику увагу треба приділити психологічній підтримці жінок-ветеранок. Тому було вирішено у рамках робочої групи з психосоціальної адаптації при Міністерстві у справах ветеранів України створити окрему групу з питань жіночої реабілітації та психологічної підтримки", - йдеться у повідомленні.

Всі деталі щодо створення групи буде обговорено 20 червня під час зустрічі представниць «Жіночого ветеранського руху» із міністром у справах ветеранів Іриною Фріз.

Як зазначається, на зустрічі порушувалася також тема протидії сексуального насильства під час конфлікту та домашнього насильства.

"Окрему увагу приділили інформаційним компаніям з формування позитивного образу ветерана і ветеранки, програмам національно-патріотичного виховання та інформаційній політиці загалом", - наголосила Фріз.

У зустрічі, яка відбулась у приміщенні «Турбота хаб» на території Михайлівського Золотоверхого собору, взяли участь також перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат Марія Іонова.