Розенблат вимагатиме 100 мільйонів компенсації від НАБУ

Народний депутат Борислав Розенблат заявляє, що суд визнав незаконними дії правоохоронців щодо нього, а також він вимагатиме від Національного антикорупційного бюро 100 млн грн компенсації завданих йому збитків.

Про це він розповів під час прес-конференції у Житомирі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"12 червня 2019 року шостий апеляційний адміністративний суд міста Києва виніс рішення по так званій «бурштиновій справі». Ним було визнано всі дії правоохоронних органів по відношенню до народного депутата Борислава Розенблата, до людини Борислава Розенблата, незаконними. Все це було прямим переслідуванням моєї політичної діяльності", - зауважив Розенблат.

Він надав журналістам копію постанови суду від 12 червня, яка виносилася на закритому засіданні. У документі йдеться, що шостий апеляційний адмінсуд залишив без задоволення апеляційні скарги Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури. Крім того, постанова залишила без змін рішення окружного адміністративного суду Києва від 20 вересня 2018 року, в якому зазначається про протиправність дій детективів НАБУ, погоджених з прокурорами САП, щодо оперативно-розшукових дій у справі Розенблата.

"Ми підготували позов до суду з вимогою на відшкодування завданих мені збитків. Я не помилюся, якщо скажу, що виношу їх у розмірі 100 млн грн", - додав депутат.

За його словами, якщо суд прийме законне рішення, то ці гроші він перекаже на управління капітального будівництва Житомирської міської ради для ремонту доріг.

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Як повідомлялося, 19 червня 2017 року детективи НАБУ затримали ряд осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди у сумі понад 300 тис. доларів за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За даними слідства, злочин скоєно за участю народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова.

11 липня 2017 року ВР задовольнила відповідні подання керівника САП Назара Холодницького та дала згоду на притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Слідство встановило, що кошти отримано підозрюваними для забезпечення підготовки законопроектів, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр України, органів місцевого самоврядування з метою безперешкодного ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії.

5 жовтня 2018 року прокурори САП скерували обвинувальний акт у цій справі до Голосіївського районного суду.

Київський апеляційний суд перенаправив так звану "бурштинову справу" з Голосіївського райсуду Києва до Печерського райсуду столиці.