Санаторій «Одеський» прийняв першу групу учасників бойових дій

У новоствореному військовому санаторії «Одеський», відкритому після реконструкції багатопрофільного санаторію "Лермонтовський", розпочали медичну реабілітацію учасників бойових дій, і 13 червня прибули перші 15 учасників бойових дій з числа військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-служба ЗСУ.

"Нам вдалося у максимально стислі терміни створити всі необхідні побутові умови для прийому учасників бойових дій. Підготовлено номери в спальних корпусах, проведено ремонтно-відновлювальні роботи у їдальні, роботи по очищенню та відновленню функціонування каналізації", - зазначив начальник центру медичної реабілітації та санаторного лікування «Одеський» Ілля Лубашев.

За його словами, наразі на медичну реабілітацію прибули 15 учасників бойових дій з числа діючих військовослужбовців, і у найближчі дні очікують ще півсотні військових.

Як повідомлялося, на початку поточного року Міністерством оборони виділено для забезпечення потреб закладу 20 мільйонів гривень.