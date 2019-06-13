Українські десантники на навчаннях Sаber Guardian-2019 у Румунії

Ротна тактична група 25 окремої повітрянодесантної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України бере участь в багатонаціональних навчання Sаber Guardian-2019 у Румунії.

Про це повідомляє Міноборони.

"Українські десантники діють у складі батальйону Збройних сил Румунії. При цьому, десантники діють креативно, використовуючи усі знання та практичні навички, в тому числі і реальний бойовий досвід. Під шквалом ворожого вогню, українські десантники дали гідну відсіч переважаючим у кілька разів силам противника, використовуючи грамотну тактичну маневреність та добре підготовлені позиції. Після тривалого бою та максимального зближення з противником, десантники за командою командира батальйону відійшли на запасні позиції, під прикриттям артилерійського вогню дружніх сил", - зазначають у відомстві.

Навчання Sаber Guardian-2019 у Румунії / Фото: prm.ua

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Важливим елементом під час активних дій було відпрацювання надання медичної допомоги умовно пораненим. За визначеними координатами, інструктори центру миротворчості та безпеки імітували влучення артилерійського снаряду у район розташування сил ротної тактичної групи Збройних сил України.

Як повідомлялося, протягом кількох днів в горах Румунії, на території Міжнародного навчального центру відбулася чергова практична фаза багатонаціонального навчання «Sаber Guardian-2019».

Фото: Міноборони