Сліди війни: 22% людей, які проживають у зонах конфлікту, мають психічні розлади

Кожна п'ята людина (22% від загальної кількості населення), яка проживає в зоні конфлікту, страждає на психічний розлад, при чому жінки більш схильні до захворювань психіки.

Про це свідчать дані великого дослідження за участю Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і ряду провідних медичних університетів світу, повідомляють Новини ООН.

"Кожна п'ята людина, яка проживає в зоні конфлікту, страждає тою або іншою формою психічного розладу. У 22 відсотків населення районів, де йдуть бойові дії, спостерігаються ознаки депресії, тривоги, посттравматичного стресового розладу, біполярного розладу або шизофренії, причому у 9 відсотків населення, яке постраждало від конфліктів, психічні захворювання носять середню або важку форму ", - йдеться в публікації.

Багаторічні дослідження виявили, що на психічні розлади у тяжкій формі страждають 5 відсотків людей, що живуть в зонах конфліктів, а ще 13 відсотків - у легкій. Зазначається, що в умовах конфлікту жінки більш схильні до психічних захворювань, ніж чоловіки, водночас з віком ризик розвитку розладів психіки зростає - незалежно від статі.

"Фахівці впевнені, що їхнє дослідження представляє найточнішу на сьогоднішній момент картину: вони використовували інформацію, опубліковану за майже 30 років - з 1980 року по серпень 2017 - з 39 країн, причому туди увійшли дані і з тих районів, де конфлікти не вщухають останні 10 років. Серед них - Афганістан, Ірак, Ємен, Нігерія, Сомалі, Сирія і Південний Судан ", - зазначають експерти.

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Повідомляється, що у 2016 році число збройних конфліктів досягло абсолютного максимуму: в 37 країнах світу одночасно було 53 осередки напруженості, в зонах конфлікту проживали 12 відсотків всього населення Землі, а 69 мільйонів людей були змушені залишити свої будинки - це найвищий показник за всю післявоєнну історію.

У дослідженні брали участь фахівці ВООЗ, Університету Квінсленда в Австралії, Університету Вашингтона, а також Гарвардського університету.