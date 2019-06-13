Вступна кампанія: назвали поріг “склав/не склав”з української мови

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила поріг “склав/не склав” з української мови та літератури на рівні 23 тестових балів.

Таке рішення було прийнято на засіданні комісії у четвер, 13 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти визначила пороговий бал тесту ЗНО з української мови та літератури на рівні 23 балів. Учасники ЗНО з цього предмету, чий бал становить 23 та вище, можуть використати свої сертифікати ЗНО з української мови та літератури при вступі у заклади вищої освіти.

УЦОЯО також визначив поріг “склав/не склав” з української мови та літератури для абітурієнтів, які навчалися мовою однієї з національних меншин, які не відносяться до групи слов’янських мов, або мовою корінних народів, і встановила його на рівні 14 тестових балів.

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Як повідомлялося, в 2019 році тестування з української мови та літератури в основну сесію ЗНО пройшли 339 753 учасника.