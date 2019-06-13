Поріг тесту ЗНО з математики склав 11 балів

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила поріг “склав/не склав” з математики на рівні 11 балів.

Таке рішення було прийнято на засіданні комісії у четвер, 13 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасники ЗНО з математики, чий бал дорівнює 11 чи вище за нього, можуть використати свої сертифікати ЗНО з математики при вступі у заклади вищої освіти.

Як повідомлялося, з 2021 року математика буде обов’язковим предметом для складання державної підсумкової атестації і проводитися буде за технологіями ЗНО. Попередньо обговорюється, що тест з математики буде дворівневим: для тих учнів, які вивчали математику як профільний предмет, і для тих, які вивчали його в рамках загальної освітньої програми.

У 2019 році тестування з математики в основну сесію ЗНО пройшли 155 356 учасників.