Дружина глави Зовнішньої розвідки Бухарєва не працює в "Кварталі 95" - АП
Про це Громадському заявила екс-речниця "Кварталу", прес-секретарка заступника глави Адміністрації президента Ольга Руденко. Водночас вона відмовилася коментувати інформацію ЗМІ про кумівство Бухарєва з учасником "Кварталу" Євгеном Кошовим.
"Ми з'ясували, що у "Кварталі 95" вона не працювала. А щодо кумівства, я не можу коментувати, я не знаю", – зазначила вона.
11 червня Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки депутата "Батьківщини" Владислава Бухарєва.
Бухарєв Владислав Вікторович народився 14 березня 1969 року в місті Лебедин Сумської області. Народний депутат України VIII скликання, колишній перший заступник Голови Служби безпеки України — начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України. Спеціальне звання — генерал-лейтенант податкової міліції. Військове звання — генерал-лейтенант.