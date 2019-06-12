Дружина глави Зовнішньої розвідки Бухарєва не працює в "Кварталі 95" - АП

Дружина новопризначеного глави служби Зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва не працює у "Студії Квартал 95", про що повідомляли ЗМІ.

Про це Громадському заявила екс-речниця "Кварталу", прес-секретарка заступника глави Адміністрації президента Ольга Руденко. Водночас вона відмовилася коментувати інформацію ЗМІ про кумівство Бухарєва з учасником "Кварталу" Євгеном Кошовим.

"Ми з'ясували, що у "Кварталі 95" вона не працювала. А щодо кумівства, я не можу коментувати, я не знаю", – зазначила вона.

11 червня Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки депутата "Батьківщини" Владислава Бухарєва.

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Бухарєв Владислав Вікторович народився 14 березня 1969 року в місті Лебедин Сумської області. Народний депутат України VIII скликання, колишній перший заступник Голови Служби безпеки України — начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України. Спеціальне звання — генерал-лейтенант податкової міліції. Військове звання — генерал-лейтенант.