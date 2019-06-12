Препарат “Miracle Mineral Solution” є небезпечним для здоров’я - ЦГЗ

У Центрі громадського здоров’я МОЗ України попереджають про шкоду та небезпеку для організму людини препарату «Miracle Mineral Solution», що позиціонується в Інтернеті, як "ефективні ліки проти раку, аутизму, СНІДу та інших тяжких захворювань".

Про це йдеться на сайті відомства.

"Глобальна система ВООЗ з епіднагляду та моніторингу неякісної та фальсифікованої медичної продукції направила міжнародне повідомлення від 07.06.2019 року з попередженням про використання продукту «Miracle Mineral Solution». Вже 18 країн повідомили про шкоду для здоров’я після використання препарату «Miracle Mineral Solution» (Австралія, Бельгія, Бразилія, Канада, Чилі, Чехія, Естонія, Франція, Ірландія, Мексика, Нова Зеландія, Сінгапур, Іспанія, Швейцарія, Уганда, Велика Британія, Вануату та США)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що продукт містить хлорит натрію та випускається під назвами «Miracle Mineral Solution», «Miracle Mineral Supplement», «розчин для очищення води (WPS)» тощо.

"Зазвичай продається через Інтернет буцім для лікування ряду захворювань: ВІЛ, туберкульоз, малярія, гепатит, рак, аутизм, Денге та Чикунгунья. В описі зазначено, що може використовуватися дорослими та дітьми. Останні повідомлення в ЗМІ інформують, що продукт продається через організацію Церква «Здоров'я та зцілення», Genesis II, та через сайти «Miracle Mineral Solution»", - зазначили у ЦГЗ.

У відомстві попереджають, що поширеними побічними ефектами є: блювота та діарея, що призводять до зневоднення, болю в животі й пекучого болю в горлі, також відомі факти анурії, гемолітичної анемії, некротичного лімфаденіту та навіть повідомлення про смерть .

"На веб-сайтах розміщена інформація щодо можливості відчуття нудоти, блювоти та діареї, як доказ, що продукт працює. Оскільки користувачі можуть вважати, що шлунково-кишкові симптоми є «нормальними» (на відміну від токсичних ефектів), надалі це призводить до використання більших доз, що лише збільшує ризик токсичності. Також користувачі зазвичай не звертаються за медичною допомогою, тому справжня кількість побічних ефектів, викликаних «Miracle Mineral Solution», невідома. Додаткове занепокоєння полягає в тому, що пацієнти можуть приймати «Miracle Mineral Solution» замість ефективних лікарських засобів", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що хлорит натрію та діоксид хлору мають антимікробні властивості та можуть використовуватися при очищенні води та дезінфекції твердих поверхонь. "Хлорит натрію використовується в якості розчину для зрошення або занурення домашньої птиці, м'яса, овочів, фруктів і морепродуктів з метою дезінфекції. Жодна хімічна речовина не має дозволу на використання в якості харчових продуктів, дієтичних добавок або терапевтичних продуктів", - пояснюють у відомстві.