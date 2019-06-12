Кабмін вкотре просять відновити програму молодіжного кредитування житла

Як зазначається у повідомленні, Комітет ВР з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму завершив збір заявок від молодих сімей, для яких залишається актуальною проблема придбання власного житла.

Збір звернень від представників молоді тривав протягом 6 місяців у рамках всеукраїнської кампанії Комітету #житломолоді з метою відновлення державного фінансування програми «Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям на будівництво (реконструкцію) та придбання житла».

За словами голови профільного комітету ВР Артура Палатного, протягом кампанії до нього надійшла величезна кількість листів від молодих сімей та звернень у соціальних мережах, що свідчить про актуальність і масовість проблеми.

Систематизовану інформацію Комітет направить у Кабмін і буде добиватися внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2019 рік», щоби передбачити кошти на відновлення функціонування відповідної державної програми.

«В Україні існує серйозна проблема масового виїзду за кордон перспективної молоді у пошуках роботи і кращого місця для постійного проживання. Основною причиною відтоку молодих громадян є відсутність власного житла і побоювання створювати нові сім’ї, народжувати дітей. Тому відновлення програми пільгового кредитування молодіжного житла, яка не фінансується з 2015 року, є обов’язком держави та одним із пріоритетів молодіжної політики», - наголосив Палатний.

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Він зазначив, що направив відповідні звернення разом із листами представників молоді на ім’я прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, віце-прем’єра Геннадія Зубка, профільним міністерствам та органам місцевого самоврядування з проханням підтримати молодь шляхом перерозподілу бюджетних коштів з 1 липня 2019 року та фінансування місцевих спеціалізованих програм за рахунок додаткових коштів від бюджетної децентралізації.