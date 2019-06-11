У сезон опалення Пенсійний фонд виплатив понад 10 мільярдів житлових субсидій

Пенсійний фонд України у період опалювального сезону виплатив 10,1 млрд грн житлових субсидій.

Про це сказав заступник голови правління Пенсійного фонду України Владислав Машкін у коментарі кореспонденту Укрінформ.

“У березні Пенсійний фонд забезпечив виплату субсидій за лютий, у квітні - за березень, у травні — за квітень, і зараз ми забезпечуємо виплату субсидій за травень. Зрозуміло, що під час опалювального сезону набагато більше одержувачів. У місяці, коли йшов опалювальний сезон, за цей період ми виплатили 10,1 млрд грн в якості субсидій”, - сказав Машкін.

Водночас у червні ПФУ забезпечить виплату житлових субсидій у готівковій формі для 471 тисячі пенсіонерів, які є отримувачами субсидій, зазначив він.

Як відомо, з 1 березня 2019 року в Україні розпочалася монетизація субсидій.