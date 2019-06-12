Уряд встановив єдині вимоги до дизайну веб-сайтів влади

Кабінет міністрів України схвалив постанову про внесення змін до деяких постанов КМУ щодо функціонування офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади

Таке рішення було прийняте на засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Мета цього документу — встановлення єдиних вимог до дизайну офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади та доступності інформації для користувачів, які мають порушення слуху, зору опорно-рухової системи, мови, ментальної сфери.

У КМУ розраховують на те, що реалізація цієї постанови допоможе підвищити якість сайтів, а також сприятиме усуненню тих дискримінацій, які існують нині.