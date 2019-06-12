Україна піднялася на дві позиції у Глобальному індексі миру

Австралійський дослідницький Інститут економіки і миру (IEP) у середу оприлюднив щорічний Глобальний індекс миру-2019 (Global Peace Index 2019), у якому Україна піднялася на дві позиції та посіла 150 місце.

Згідно з даними рейтингу, за останній рік стабілізувалася ситуація в Україні, Сирії та Іраку, повідомляє DW.

Як зазначається у повідомленні, незважаючи на спалахи жорстокості і конфлікти, світ з 2013 року стає дещо більш мирним.

Керівник IEP Стів Кіллелеа відзначив, що наразі не можна говорити про якісь тренди. Чимало залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація на Близькому Сході, особливо в Ірані, адже конфлікт там може значно вплинути на країни регіону.

Водночас, за даними експертів IEP, за останній рік стабілізувалася ситуація в Україні, Сирії та Іраку. Вперше за багато років Сирія вже не є найменш мирною країною у світі. Тепер на останньому місті у рейтингу країн за індексом миру перебуває Афганістан. Погіршилися від минулого року і показники миролюбності у Нікарагуа, Туреччині та Ємені. Україна у рейтингу піднялася на дві позиції та посіла 150 місце.

Найбільш мирним регіоном світу, як і раніше, залишається Європа. Тут, як зазначено у звіті, за минулий рік скоротилась кількість терористичних нападів. Також зменшилась і кількість людей, котрі шукають притулку в Європі як біженці. Підрахували дослідники і те, скільки коштує насильство і конфлікти у світі у грошовому еквіваленті: 14,1 трильйона доларів США. На першому місці рейтингу миролюбності - Ісландія.

Дослідники щороку оцінюють ситуацію у понад 160 країнах світу. Серед чинників, врахованих дослідниками, окрім безпосередньої наявності внутрішніх чи зовнішніх конфліктів, воєн та проявів тероризму, також імпорт і експорт озброєнь, наявність ядерної зброї, кількість убивств, кількість ув'язнених, кількість внутрішньо переміщених осіб, витрати на оборону та інші фактори.