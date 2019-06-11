В ООН засудили напади на журналістів у Харкові та Черкасах

Моніторингова місія ООН з прав людини засудила напади на журналіста Вадима Комарова в Черкасах та на оператора Вадима Макарюка в Харкові.

Про це повідомляється на сторінці місії у Facebook.

"Засуджуємо жорстокі напади на співробітників медіа в Україні. Журналіст Вадим Комаров, на якого в травні напали в Черкасах, перебуває в комі. Минулого тижня, 7 червня, здійснено насильницький напад на оператора Вадима Макарюка в Харкові", - йдеться в повідомленні.

Також Моніторингова місія ООН закликає правоохоронні органи до вчасного та ефективного розслідування.

"Безкарність за насильство є неприйнятною", - зазначає місія.

Як повідомляв Укрінформ, жорстоке побиття журналіста Вадима Комарова сталося 4 травня близько 9 ранку у центрі Черкас. На чоловіка посеред вулиці раптово напав невідомий, який завдав йому тілесних ушкоджень, а опісля зник з місця події. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо умисного тяжкого тілесного ушкодження, але потім перекваліфікувала на "Замах на умисне вбивство".

7 червня під час конфлікту на території ТЦ "Барабашово" невідомі заподіяли тілесні ушкодження 36-річному оператору одного з харківських телеканалів Вадиму Макарюку та заволоділи його відеокамерою.

Слідчі Московського райвідділу поліції Харкова відкрили кримінальні провадження за фактом побиття журналіста та перешкоджання його професійній діяльності під час конфлікту на території торговельного центру "Барабашово".