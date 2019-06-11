Чоловіки чи жінки: з'ясували, хто в Україні більше курить

В Україні курять близько 8, 2 млн людей (23 % населення країни), з них понад 70 % визнали, що хочуть позбавитися цієї шкідливої звички.

Про це під час брифінгу розповіла комерційний директор соціологічної агенції Kantar Світлана Винославська, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За її словами, в Україні курить понад 40% чоловіків і 9% жінок.

"В Україні близько 8.2 мільйонів курців, або 23 % усього населення країни. Щороку понад 85 тисяч українців помирають від захворювань, пов`язаних із курінням", - наголосила Винославська.

Посилаючись на результати досліджень, соціолог зазначила, що 74 % опитаних переконані, що куріння — одна з основних соціальних проблем України, 56 % курців визнають, що ця звичка це негативно впливає за здоров’я.

“Понад 60 % опитаних визнали, що різко знижується загальний стан здоров'я, 77 % зізналися, що тютюнопаління впливає на судинну систему, 52 % поскаржилися на значне погіршення стану шкіри. 85 % опитаних визнали, зокрема, що куріння позначається на функціонуванні їхньої легеневої системи”, - поінформувала Винославська.

Вона додала, що 70 % українських курців зізналися, що мають бажання кинути цю шкідливу звичку, і переважна більшість з намагаються це зробити.

Досліження проводилося у травні 2019 року. Його метою було вивчити ставлення до тютюнопаління дорослого населення країни (від 29 до 65 років). Було опитано понад тисячу мешканців найбільших міст України: Києва, Дніпра, Запоріжжя, Одеси, Харкова та Кривого Рогу.