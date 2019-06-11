Темпи будівництва доріг мають бути вдвічі швидшими - Гройсман

Прем’єр-міністрові Володимиру Гройсману не соромно за дороги, побудовані за часів його головування в уряді, але хотів би, щоб темпи робіт були швидшими.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Я хотів би, аби темпи будівництва були дещо швидшими – хоча б удвічі», – сказав глава уряду.

За його словами, Кабмін протягом останніх трьох років створив і розвинув нову систему будівництва доріг, яка передбачає не тільки щорічне збільшення фінансування дорожніх робіт, а й запровадження нових технологій будівництва та стандартів якості й безпеки полотна. Збереження цієї системи дозволить у середньостроковій перспективі навести лад у дорожньому господарстві.

«У 2016-2017 роках ми створили нову систему будівництва доріг, і сьогодні маємо результат. Одночасно я розумію, що є проблеми в райцентрах, між райцентрами. Є проблеми по дорогах місцевого значення. Прекрасно розумію, що людей турбує те, що біля них. Але ми реалісти. За день або рік неможливо відбудувати все, що руйнувалося десятиліттями. А в перспективі 5 років ми зможемо навести порядок – у тому числі із місцевими дорогами», - наголосив Прем’єр-міністр.

Як зазначається, за останні три роки в Україні збудовано та реконструйовано близько 6800 км доріг, проведено децентралізацію шляхів – дороги між районними центрами передані на утримання місцевим органам влади. Саме вони несуть відповідальність за стан трас. Обсяг дорожнього бюджету за цей рік зріс більш ніж удвічі й сьогодні становить 55 млрд грн.

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З 2018 року в країні реалізовується п’ятирічна стратегія розбудови дорожнього господарства, однією з цілей якої є з'єднання всіх обласних центрів якісними шляхами.