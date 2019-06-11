Епіфаній бере участь у святковій літургії на честь іменин Варфоломія

На честь іменин Вселенського Патріарха Варфоломія у храмі Святого Георгія на Фанарі проходить святкова літургія, в якій бере участь Митрополит Київський та всієї України Епіфаній.

Про це повідомив Посол України в Туреччині Андрій Сибіга у своєму Twitter.

«Сьогодні на Фанарі особливий день - іменини у Вселенського Патріарха Варфоломія! У храмі Святого Георгія розпочалася святкова літургія, участь у ній також бере Митрополит Київський та всієї України Епіфаній. Многія літа Патріарху!» - написав дипломат.

Сьогодні На Фанарі особливий день - іменини у Вселенського Патріарха Варфоломія! У храмі Св.Георгія розпочалася святкова літургія-участь в ній також бере Митрополит Київський та всієї України @Epifaniy Многія літа Патріарху! pic.twitter.com/SO3Lks22Og — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 11 червня 2019 р.

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Як відомо, напередодні у храмі монастиря «Живоносне джерело» відбулася вечірня, під час якої молилися Вселенський Патріарх Варфоломій, Архієпископ Афінський і всієї Еллади Ієронім та Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, ієрархи помісних церков.