Епіфаній бере участь у святковій літургії на честь іменин Варфоломія

Епіфаній бере участь у святковій літургії на честь іменин Варфоломія

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Укрінформ
На честь іменин Вселенського Патріарха Варфоломія у храмі Святого Георгія на Фанарі проходить святкова літургія, в якій бере участь Митрополит Київський та всієї України Епіфаній.

Про це повідомив Посол України в Туреччині Андрій Сибіга у своєму Twitter.

«Сьогодні на Фанарі особливий день - іменини у Вселенського Патріарха Варфоломія! У храмі Святого Георгія розпочалася святкова літургія, участь у ній також бере Митрополит Київський та всієї України Епіфаній. Многія літа Патріарху!» - написав дипломат.

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Як відомо, напередодні у храмі монастиря «Живоносне джерело» відбулася вечірня, під час якої молилися Вселенський Патріарх Варфоломій, Архієпископ Афінський і всієї Еллади Ієронім та Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, ієрархи помісних церков.

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