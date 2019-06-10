Епіфаній у Стамбулі зустрівся з предстоятелем Елладської церкви

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній прибув до Стамбула, аби привітати Вселенського патріарха Варфоломія з днем ангела, який він відзначає 11 червня.

Епіфанія супроводжує делегація на чолі з архієпископом Чернігівським Євстратієм, повідомляє ПЦУ у Facebook.

У храмі монастиря «Живоносне джерело» відбулася вечірня, під час якої молилися Вселенський патріарх Варфоломій, архієпископ Афінський і всієї Еллади Ієронім, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, а також ієрархи помісних церков.

Митрополит Епіфаній у Стамбулі / Фото: ПЦУ, Facebook

Після вечірні Епіфаній виголосив коротке вітальне слово до Вселенського патріарха, а також привітав блаженнішого митрополита Ієроніма і подарував йому пам‘ятну панагію на честь своєї інтронізації.

Після богослужіння Епіфаній відслужив у монастирі літію біля гробниць спочилих патріархів.