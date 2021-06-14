Чорноморнафтогаз закликає владу Херсонщини розблокувати будівництво газопроводу

АТ «Чорноморнафтогаз», дочірня компанія НАК «Нафтогаз України», закликає місцеву владу Херсонщини активізувати роботу над проєктом побудови газопроводу Генічеськ – Новоолексіївка – Асканія Нова.

Про це заявила генеральний директор Чорноморнафтогазу Світлана Нєжнова на форумі «Південна стратегія розвитку», передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз України".

Нєжнова уточнила, що нині "важливо закінчити процедуру оцінки впливу проєкту на довкілля – місцевій владі Херсонщини варто активізувати роботу в цьому напрямі".

Вона нагадала, що питання побудови газопроводу Генічеськ – Новоолексіївка – Асканія Нова перебуває на порядку денному ще з 2015 року.

"У 2017 році був підготовлений проєкт рішення уряду про будівництво газопроводу, однак процедура оцінки впливу на довкілля затягнулася та досі не завершена", - зауважила керівниця Чорноморнафтогазу.

«Будівництво цього газогону важливе для розвитку територій та диверсифікації джерел енергопостачання. Він дозволить запустити декілька переробних виробництв та газифікувати селище Новотроїцьке, де близько 9 тисяч потенційних абонентів очікують на під’єднання до газових мереж», — сказала Нєжнова.

Крім того, за її словами, реалізація проєкту - "це, фактично, нове життя для Стрілкового родовища". Завдяки йому видобуток газу на родовищі в перспективі вдасться збільшити з нинішніх 8,4 до 20 млн кубометрів на рік.

Як повідомлялось, вартість зведення газогону Генічеськ – Новоолексіївка – Асканія Нова довжиною близько 90 км становить 650 млн грн; профінансувати проєкт планується з державного та місцевих бюджетів.

На сьогодні Чорноморнафтогаз за рахунок видобутку газу зі Стрілкового родовища повністю забезпечує газом споживачів Генічеського району Херсонської області. Газу видобують рівно стільки газу, скільки потрібно місцевим споживачам. Газові мережі цього району після окупації Росією Криму виявилися відокремленими від єдиної газотранспортної системи України.