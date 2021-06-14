Для населених пунктів на адмінмежі з окупованим Кримом побудують 96-кілометровий газопровід

У Херсонській області планується будівництво газопроводу довжиною 96 км, що дозволить газифікувати 9 тис. домогосподарств у 44 населених пунктах на адмінмежі з окупованим Кримом.

Про це повідомив міський голова Генічеська Олександр Тулупов у програмі "Официальный разговор" телеканалу "Дом", передає Укрінформ.

Зокрема, як зазначив мер, раніше Генічеськ забезпечувався газом з вишок, розташованих у морі. Їх було складно обслуговувати, адже під час сильного вітру і в морози водолази не могли до них дістатися, щоб відрегулювати подачу газу, а в 2016 році подача газу з цих вишок взагалі припинилася, сказав Тулупов.

Згодом, за його словами, цю проблему вирішили, пробуривши свердловину на березі.

"На сьогодні вже пробурено свердловину на березі, яка отримує повне обслуговування: ми можемо спокійно додати, збавляти обсяги подачі газу. Нам необхідно 70 тис. куб. газу на добу. Але якщо взимку упродовж тижня температура, скажімо, -20 градусів, то для всього населення нашої ОТГ не вистачить цього газу", - пояснив Тулупов.

Тому був розроблений проєкт нового газопроводу. Він будуватиметься від Генічеська в сторону Новотроїцька і Асканії-Нови, і матиме протяжність 96 км, поінформував міський голова.

"На сьогоднішній день вже готовий проєкт газифікації громади Генічеська, Новотроїцька, з'єднання Арабатської Стрілки і міста Генічеська з Асканією-Новою", - сказав Тулупов.

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За словами мера Генічеська, раніше очікувалося, що на будівництво газопроводу може знадобитися рік-півтора.

"На сьогоднішній день, можливо, і швидше, залишилося лише деякі зони прокладки узгодити. Тобто, це пластикова труба, яка закопується, і все. І ці 96 км можна і за три місяці прокласти. Все інше - це газорегуляторний пункт, розподільні станції, вони встановлюються в населених пунктах, і там вже методом створення кооперативів або якось по-іншому буде розподілятися, розгалужуватися далі", - зазначив він.

Як повідомлялося, після окупації Росією українського Криму Генічеськ забезпечувався газом із родовища Стрілкове, що розташоване у Херсонській області біля Арабатської стрілки.