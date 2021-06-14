Фірму, яка ремонтувала лікарню на Херсонщині, зобов'язали повернути близько ₴900 тисяч

Підприємство, що не виконало в повному обсязі умови договору щодо ремонту приймального відділення Бериславської центральної районної лікарні у межах «Великого будівництва», має повернути замовнику частину авансу в розмірі близько 900 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури, передає Укрінформ.

«...Суд задовольнив позов до господарського товариства, яке не виконало зобов’язань з ремонту медичного закладу», - йдеться у повідомленні.

Прокуратура встановила, що у 2020 році між Департаментом розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір про закупівлю робіт, відповідно до якого підприємство зобов’язалось виконати реконструкцію приймального відділення КНП «Бериславська ЦРЛ».

Замовник сплатив аванс у розмірі 2 млн грн для закупівлі матеріалів та виконання робіт. Однак підприємство умови договору в повному обсязі та в обумовлені строки не виконало.

Суд зобов’язав підприємство повернути замовнику частину авансу в розмірі близько 900 тис. грн.

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Як повідомлялося, на Херсонщині до програми «Велике будівництво» включили приймальні відділення лікарень - обласної клінічної лікарні, двох херсонських міських клінічних лікарень - ім. С. Лучанського та Є. Карабелеша, Бериславської, Генічеської, Каховської, Скадовської центральних районних лікарень та центральної міської лікарні міста Нова Каховка. У зриві реконструкції приймального відділення Бериславської лікарні в ОДА звинуватили недобросовісного підрядника.