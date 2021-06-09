На Черкащині відкрили приймальне відділення обласної лікарні

У Черкаській обласній лікарні запустили в роботу приймальне відділення, оновлене за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що у відділенні провели капітальний ремонт та оснастили його сучасними медичним обладнанням.

«Це приймальне відділення – зразок того, який вигляд повинна мати вся обласна лікарня. На цей рік ми запланували реконструкцію її чотирьох корпусів. Паралельно робимо проєкти на внутрішню реконструкцію, аби це був комплексний об’єкт, який змінить і підхід, і якість надання послуг для пацієнтів», - розповів Черкаської ОДА Олександр Скічко.

Оновлене відділення розташоване на першому поверсі хірургічного корпусу. В ході його реконструкції були розмежовані зони планової та екстреної госпіталізації. Також тут поблизу від входу розмістили протишокову палату, обладнану дефібрилятором, спеціальною апаратурою та ШВЛ. Це дозволить оперативніше надавати екстрену допомогу.

У межах програми «Велике будівництво» в приймальному відділенні був також встановлений новітній комп'ютерний томограф, який вважається одним з найкращих в Україні.

Загальна вартість капітального ремонту приймального відділення становила 14,5 млн грн.

Черкаська обласна лікарня є опорною. Вона розрахована на 860 ліжок, з яких 140 передбачені для пацієнтів з коронавірусом. Всього в лікарні допомогу хворим надають 1,5 тисячі медичних працівників.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2021 році в Україні мають реконструювати 177 приймальних відділень. Одночасно вони будуть також оснащені сучасним діагностичним обладнанням. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.