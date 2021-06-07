На Закарпатті відремонтували приймальне відділення Тячівської лікарні

На Закарпатті відкрили приймальне відділення Тячівської районної лікарні, реконструкція якого була проведена в рамках програми Президента "Велике будівництво".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної державної адміністрації.

«Це черговий масштабний проєкт розбудови медичної інфраструктури Закарпаття, реалізований у межах програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», – розповів голова ОДА Анатолій Полосков.

На ремонт з переплануванням корпусу витратили 13,7 млн грн. Ще близько 25 млн грн вклали у техніку. Відтепер у приймальному відділенні є цифровий рентгенівській апарат, комп'ютерно-томографічна 64-зрізова система Revolution EVO, апарат ультразвукової діагностики.

Також лікарня витратила понад 1,7 млн грн на закупівлю нових дефібриляторів, функціональних ліжок, моніторів пацієнта, центральних станцій моніторингу, аналізаторів крови та сечі. Все це дозволить одразу при прийомі пацієнта робити діагностику і призначати лікування, а в разі необхідності – готувати до операцій, рятуючи життя.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше координатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що цьогоріч за програмою Володимира Зеленського відкриють 177 оновлених приймальних відділень.