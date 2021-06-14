На Одещині впіймали пів сотні нелегалів із В'єтнаму
Про це повідомила пресслужба Міграційної служби Одеської області у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Працівники відділу міграційного контролю ГУ ДМС в Одеській області спільно з міграційною поліцією ГУ НП в Одеській області виявили 52-х порушників законодавства України в місті Білгород-Дністровський. Виявлені особи є громадянами В’єтнаму", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до 7 нелегальних мігрантів уже прийнято рішення про примусове повернення в країну походження з притягненням до адміністративної відповідальності за ознаками ч. 1 ст. 203 Кодексу про адміністративні правопорушення (порушення іноземцями правил перебування в Україні).
Стосовно 42 інших порушників міграційного законодавства складено адмінпротоколи за ознаками ч. 1ст. 203 КУпАП із затриманням до трьох діб для подальшого з’ясування обставин правопорушення.
Фото: Пресслужба Міграційної служби Одеської області