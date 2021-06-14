На Одещині впіймали пів сотні нелегалів із В'єтнаму

Правоохоронці виявили у місті Білгород-Дністровський Одеської області 52-х в'єтнамців, які незаконно перебувають на території України.

Про це повідомила пресслужба Міграційної служби Одеської області у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Працівники відділу міграційного контролю ГУ ДМС в Одеській області спільно з міграційною поліцією ГУ НП в Одеській області виявили 52-х порушників законодавства України в місті Білгород-Дністровський. Виявлені особи є громадянами В’єтнаму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до 7 нелегальних мігрантів уже прийнято рішення про примусове повернення в країну походження з притягненням до адміністративної відповідальності за ознаками ч. 1 ст. 203 Кодексу про адміністративні правопорушення (порушення іноземцями правил перебування в Україні).

Читайте також: На Харківщині СБУ ліквідувала вріз до магістрального трубопроводу

Стосовно 42 інших порушників міграційного законодавства складено адмінпротоколи за ознаками ч. 1ст. 203 КУпАП із затриманням до трьох діб для подальшого з’ясування обставин правопорушення.

Фото: Пресслужба Міграційної служби Одеської області