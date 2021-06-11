На Харківщині СБУ ліквідувала вріз до магістрального трубопроводу

На Харківщині СБУ викрила і ліквідувала вріз до магістрального трубопроводу, через який крали до 200 кубів газоконденсату щомісяця.

Про це повідомляється на сторінці Управління СБУ в Харківській області в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Оперативники спецслужби встановили, що у Красноградському районі зловмисники пошкодили газоконденсатопровід високого тиску і створили несанкціонований відвід для розкрадання сировини. Правоохоронці виявили закопаний у землю і ретельно замаскований відвід. Для приховування оборудки від автоматичного контролю газотранспортних мереж, ділки облаштували так звану капельну технологію розкрадання», - йдеться у повідомленні.

За оцінками експертів, зловмисники щомісяця могли розкрадати до 200 кубометрів газового конденсату, завдаючи державі мільйонні збитки, зазначили в СБУ.

Порушення цілісності роботи газоконденсатопроводу також створювало загрозу для виникнення надзвичайних ситуацій і нанесення шкоди екології регіону.

Наразі вирішується питання щодо початку кримінального провадження за ст. 292 (пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів) та ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Слідство встановлює всіх причетних до облаштування незаконного врізу, а також посадовців, які могли «кришувати» нелегальний бізнес, зазначили у відомстві.