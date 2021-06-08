На Рівненщині СБУ «накрила» контрабанду бурштину майже на 5 мільйонів

На Рівненщині СБУ «накрила» контрабанду бурштину майже на 5 мільйонів

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Укрінформ
Служба безпеки України у Рівненській області запобігла контрабанді бурштину майже на 5 млн грн: вилучено 650 кг «сонячного каменю».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє СБУ.

“Оперативники спецслужби викрили на гарячому 16 старателів під час незаконного видобутку бурштину на землях державного фонду поблизу с. Новаки Вараського району. У них було вилучено 5 мотопомп кустарного виробництва, знаряддя, призначене для здійснення незаконного промислу, 4 автотранспортні засоби та бурштин-сирець”, - ідеться у повідомленні.

У ході 24 обшуків за місцями проживання, в підсобних приміщеннях і цехах незаконної обробки каміння правоохоронці вилучили майже 650 кг бурштину-сирцю різних фракцій, 35 мотопомп кустарного виробництва, інше знаряддя, призначене для незаконного видобутку бурштину, три одиниці вогнепальної зброї.

На Рівненщині СБУ вилучила 650 кілограмів бурштину / Фото: ssu.gov.ua

За оперативною інформацією, виявлений товар зловмисники планували контрабандою переправити до однієї з країн Східної Азії.

До незаконного бізнесу, за попередніми даними слідства, причетні десять жителів міста Сарни.

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У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 240-1 КК (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) триває досудове розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, на початку червня правоохоронці ліквідували потужний канал контрабанди бурштину з Рівненської області за кордон - у Китай та країни Близького Сходу.

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