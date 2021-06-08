На Рівненщині СБУ «накрила» контрабанду бурштину майже на 5 мільйонів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє СБУ.
“Оперативники спецслужби викрили на гарячому 16 старателів під час незаконного видобутку бурштину на землях державного фонду поблизу с. Новаки Вараського району. У них було вилучено 5 мотопомп кустарного виробництва, знаряддя, призначене для здійснення незаконного промислу, 4 автотранспортні засоби та бурштин-сирець”, - ідеться у повідомленні.
У ході 24 обшуків за місцями проживання, в підсобних приміщеннях і цехах незаконної обробки каміння правоохоронці вилучили майже 650 кг бурштину-сирцю різних фракцій, 35 мотопомп кустарного виробництва, інше знаряддя, призначене для незаконного видобутку бурштину, три одиниці вогнепальної зброї.
На Рівненщині СБУ вилучила 650 кілограмів бурштину / Фото: ssu.gov.ua
За оперативною інформацією, виявлений товар зловмисники планували контрабандою переправити до однієї з країн Східної Азії.
До незаконного бізнесу, за попередніми даними слідства, причетні десять жителів міста Сарни.
У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 240-1 КК (Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) триває досудове розслідування.
Як повідомляв Укрінформ, на початку червня правоохоронці ліквідували потужний канал контрабанди бурштину з Рівненської області за кордон - у Китай та країни Близького Сходу.