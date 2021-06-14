У Бердичіві оновили приймальне відділення лікарні

У Житомирській області відкрили приймальне відділення у Бердичівській міській лікарні, оновлене за програмою Президента «Велике будівництво».

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко у Фейсбуці.

За його словами, приймальне відділення у Бердичівській міській лікарні стало третім в області, відновленим за президентською програмою. На реконструкцію і придбання нового обладнання, серед якого новий томограф, витратили майже 30 млн грн.

«Це приймальне відділення – зразок того, який вигляд повинні мати всі медичні заклади на Житомирщині. Хочу, щоб цей новий формат відділень став для нас нормою. Адже наше завдання – забезпечити пацієнтові обстеження, діагностику і лікування в одному місці й на найвищому рівні. В екстрених ситуаціях такий комплексний підхід економитиме дорогоцінний час для порятунку життів», - написав Бунечко.

Бердичівська міська лікарня є опорною і надає медичну допомогу майже 165 тис. жителів Бердичівського району. В ході реконструкції приймальне відділення не лише відремонтували, а й поставили сучасну систему вентиляції приміщень та централізовану подачу кисню, розробили систему швидкої доставки пацієнтів до інших відділень лікарні.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше координатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що цьогоріч за програмою Володимира Зеленського відкриють 177 сучасних приймальних відділень.