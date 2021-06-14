У громаді на Вінниччині розповіли, як стимулюють роботу лікарів

Заробітна плата сімейного лікаря в Іллінецькій громаді на Вінниччині становить до 18 тисяч гривень. Також медики можуть отримувати стимулюючі надбавки за якість надання медичних послуг.

Про це повідомив головний лікар місцевого Центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Бабушок під час онлайн-візиту до Іллінецької територіальної громади, організованому Програмою «U-LEAD з Європою», передає Укрінформ.

"Якщо правильно розуміти переваги цієї реформи охорони здоров'я, то це дає велике поле діяльності керівнику медичного закладу. Ми відійшли від тарифної сітки оплати праці медичних працівників. У нас є один документ, який регламентує обіг фінансів, – це колективний договір, який розроблявся і приймався на зборах трудового колективу. Заробітна плата сімейного лікаря зросла до 18 тисяч гривень, якщо сімейний лікар обслуговує нормативну кількість декларацій. Тобто, норматив для сімейного лікаря становить 1800 людей, і за цю кількість пацієнтів він отримує 18 тисяч гривень зарплати. Зарплата медсестри сімейного лікаря становить рівно половину від зарплати цього лікаря", - сказав Бабушок.

Він поінформував, що, крім основної зарплати, сімейні лікарі та їхні медсестри можуть отримувати стимулюючі надбавки.

"У нас розроблено механізм стимулювання роботи сімейного лікаря, медсестри і тієї бригади, яка надає медичну допомогу. Ми розробили показники доплати за якість обслуговування, при розробці яких ми брали досвід ВООЗ. Ці показники вираховують щоквартально. Є 4 головні критерії – раннє виявлення онкохвороби, раннє виявлення туберкульозу, виконання календаря щеплень і відсутність скарг у пацієнтів. За кожен показник можна заробити до 2,5 балів. Усі ці бали у підсумку можуть призвести до 10% надбавки від зарплати сімейного лікаря. Тобто, додатково можна заробити ще 1800 гривень, для медсестри до 900 гривень додаткового заробітку може бути", - додав керівник закладу.

Іллінецький міський голова Володимир Ящук зазначив, що їхня територіальна громада однією з перших у Вінницькій області взяла під опіку сімейну медицину. Він визнав, що на початку і сам не був упевненим в успішності такого кроку.

"Було багато труднощів, було багато проблемних питань. Бо не було практики того, як ми маємо далі жити, на кого маємо рівнятися, на кого подивитися. Ми йшли своїм шляхом, і результати, які є, думаю, ми можемо ними пишатися. Я вважаю, що медицина повинна бути для людей похилого віку, для дітей, для людей, які не спроможні забезпечити і оплатити собі медичне страхування чи обслуговування. Для цього є влада, яка повинна їм у цьому допомогти", - сказав Ящук.

Він вважає, що фінансування медицини, освіти, культури і науки повинна брати на себе громада.

На території Іллінецької міської територіальної громади проживає майже 22 тисячі мешканців. У складі територіальної громади - 30 населених пунктів, бюджет громади становить 215 мільйонів гривень.

Як повідомлялося, Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами - членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян та розширює можливості громад.