У Бердянську знешкодили 749 мін та снарядів часів Другої світової

У місті Бердянськ Запорізької області піротехніки виявили, вилучили та знешкодили 749 мін та снарядів часів Другої світової війни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Протягом 12 – 13 червня у м. Бердянськ на околиці приватного сектору піротехнічним підрозділом АРЗ СП було виявлено, вилучено та знешкоджено 749 ВНП часів Другої світової війни (635 мінометних мін 50 мм, 24 артснаряди калібром 45 мм, 9 мінометних мін 82 мм, 6 артснарядів калібром 76 мм, 2 артснаряди калібром 50 мм та інші ВНП – 73)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 20:15 13 червня роботи було завершено. Від ДСНС залучалося 10 осіб та 4 од. техніки.