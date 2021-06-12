На водоймах від початку літа загинули 23 людини

Від початку літа на водоймах України загинуло 23 людини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Від початку першого літнього місяця на водних об’єктах України вже загинуло 23 людини, з них двоє дітей», - ідеться в повідомленні.

Зокрема, як розповіли в ДСНС, в Олександрії на Кіровоградщині 11 червня у ставку потонув чоловік 1985 року народження. Обставини його загибелі встановлюються.

А на Київщині 9 червня до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення від чергового Національної поліції про те, що на каналі Київського водосховища, поблизу села Ровжі, потонув хлопець 2003 року народження. Надзвичайники підняли з обвідного каналу тіло загиблого.

У ДСНС нагадують, що під час відпочинку біля водойм заборонено купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей; вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени; стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень не призначених для цього.

Не слід купатися наодинці; використовувати для плавання дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя; плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання; вживати спиртні напої до та під час купання; підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання; допускати у воді небезпечні ігри, пов’язані з обмеженням руху рук і ніг.

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Дітям, які не вміють плавати, не можна заходити глибше, ніж до пояса. Також заборонено купання дітей без супроводу дорослих.

Рятувальники нагадують, що використання надувних матраців під час відпочинку на водоймах нерідко призводить до трагічних наслідків.