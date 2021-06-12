У Запорізькому авіаційному коледжі відкриють факультет з підготовки льотчиків

На базі Запорізького авіаційного коледжу цього року буде відкрито факультет з підготовки льотчиків.

Про це під час спілкування з журналістами на аеродромі у Широкому сказав почесний президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми підписали договір з авіаційною академією Харківського національного університету повітряних сил і готуються кадрові льотчики. І в цьому році, сподіваюся, ми відкриємо свій льотний факультет льотчиків на базі нашого авіаційного коледжу. Думаю, що протягом двох-трьох років, залежно від програми, яку нам затвердять (Міністерство освіти і науки - ред.), ми будемо готувати бакалаврів і давати посвідчення на право керувати легким вертольотом", - сказав Богуслаєв.

Як повідомлялося, у 2020 році вертоліт "Мотор Січ" встановив 12 світових рекордів, пов'язаних з дальністю польотів, надпідйомністю, економічністю палива при роботі на зльоті.

Фото: Анадолу