У Луцьку відновлюють гаряче водопостачання - з Нафтогазом порозумілись

У Луцьку відновлять гаряче водопостачання з 15 червня.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук у відеозверненні у Фейсбуці.

«Попри всі труднощі, у вівторок, 15 червня, відновимо гаряче водопостачання в місті», - зазначив Поліщук.

Він зауважив, що минулого місяця подачу гарячої води у Луцьку припинили через те, що НАК «Нафтогаз» призупинив подачу газу для теплогенеруючих компаній. Мер стверджує, що в місті виникли проблеми не лише для подачі гарячої води, але й підготовки до опалювального сезону.

Наразі, зазначив Поліщук, угоду з Нафтогазом влада міста відновила за умови 50% передоплати.

«Якщо теплогенеруюче підприємство бодай 1 місяць не розрахується за газ на 100%, то воно буде позбавлене можливості купувати газ за ціною 7 420 грн за 1 тис. куб. м і купуватиме газ на ринку, де ціна сьогодні складає 11 тис. грн, а якою вона буде в майбутньому - невідомо», - зауважив Поліщук.

Він закликав містян не зловживати з оплатою комунальних послуг і вчасно розраховуватись, аби уникнути зростання тарифів на тепло і гарячу воду.

Як повідомлялося, подачу гарячої води і тепла в Луцьку здійснює підприємство «Луцьктепло», яке забезпечує гарячою водою близько 40 тис. абонентів.