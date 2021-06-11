Убивство професора в Запоріжжі: серед підозрюваних є поліцейський

Професора Запорізького національного університету, начальника центру освітніх послуг для іноземних громадян у цьому виші Луайю Файсал Муца викрали та вбили, організатором злочину є громадянин Тунісу, а одним з чотирьох спільників - правоохоронець.

Про це під час брифінгу заявив керівник Запорізької обласної прокуратури Віктор Приходько, передає кореспондент Укрінформу.

Зазначається, що професор ЗНУ, член арабської діаспори зник восени 2020 року. Про те, що його вбили стало відомо у березні, але лише зараз правоохоронці вирішили розповісти деталі кримінальної справи.

“Коли Муц перебував на робочому місці (листопад 2020 року - ред.), йому зателефонували від імені правоохоронців і запросили для надання послуг в перекладі з арабської мови на українську при проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні. Як сьогодні вже встановлено слідством, це викликало в нього певні питання, адже йому пропонувалася плата за ці послуги, а він надавав таку допомогу безоплатно. Проте погодився надати таку допомогу. Вийшов з навчального закладу, сів до автомобіля Toyota Camry чорного кольору і зник в невідомому напрямку”, - розповів прокурор області.

За цими подіями 11 листопада внесли дані до Реєстру досудових розслідувань, розпочали кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства і розпочали слідчі дії.

За словами обласного прокурора, слідством розглядалися усі можливі версії - від побутових сварок, хуліганських мотивів, зникнення за особистим бажанням до корисних мотивів. В прокуратурі запевняють, що всі версії були відпрацьовані, але слідчо-оперативним шляхом були здобуті беззаперечні докази, що смерть професора була насильницькою.

У ході досудового розслідування правоохоронці виявили певних осіб, які намагалися скерувати слідство на хибний шлях і вжити заходи, аби дискредитувати правоохоронців, наголосили у відомстві.

“Наразі чотирьом особам оголошено про підозру. Організатором вбивства є виходець з Тунісу”, - сказав Приходько.

За версією слідства, до вбивства причетні також два громадянина України, мешканці Запоріжжя, і правоохоронець, який власне і викликав Муца на зустріч, під час якої він був викрадений.

Як стало відомо, викрали іноземця не задля вбивства, а через корисливі мотиви: вимагали гроші - йдеться про десятки тисяч доларів. Точну суму наразі не називають. Муц помер під час тортур, після чого зловмисники вивезли його тіло за межі міста до села Володимирівське (Запорізький район) та закопали.

Всім фігурантам справи повідомлено про підозру за п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, ч. 3 ст. 146 КК України, ст. 296 КК України.

“Основна (версія) - це навмисне вбивство з корисних мотивів, поєднане з викраденням. Слідство ще триває, проводяться експертизи. Відносно всіх підозрюваних обрано запобіжний захід. Учасники злочину, шляхом проведення слідчого експерименту, самі показали як було вчинено злочин, яким шляхом настала насильницька смерть, де сховали труп, показано місце поховання, вказані знаряддя, за допомогою яких ховали тіло й інші докази”, - додав прокурор.

У той же час заступник начальника внутрішньої безпеки СБУ України Володимир Римарчук пояснив, що саме громадянин Тунісу, який, за версією слідства, є організатором вбивства іноземного професора, намагався дискредитувати співробітника СБУ.

У грудні 2020 року до головного управління внутрішньої безпеки СБУ звернувся громадянин Тунісу з заявою про вчинення злочинів співробітником управління СБУ, який нібито причетний до збуту наркотичних засобів ... Відомості були внесені обласною прокуратурою до ЄРДР та розпочато досудове розслідування … Встановлено, що надані покази не є правдивими. Як з’ясувалося пізніше, єдиною їх метою була дискредитація співробітника УСБУ в Запорізькій області та притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, яких він не вчиняв”, - сказав під час брифінгу Римарчук.

Начебто громадянин Тунісу попросив свою знайому організувати зустріч із вищезазначеним співробітником СБУ, під час якої вона мала підкинути до салону автомобіля останнього метамфетамін. Проте жінка розповіла про цей план правоохоронцям.

“За таких обставин Запорізькою обласною прокуратурою до ЄРДР були внесені відомості за фактом неправдивого повідомлення про злочин зі створення штучних доказів ч. 2 383 КК України, а також за фактом збуту наркотичних засобів ч. 3 ст 307 КК України. В ході досудового розслідування іноземця було затримано під час збуту психотропної речовини метамфетамін вагою 16 грамів, що становить особливо великий розмір”, - розповівів Римарчук.

Під час досудового розслідування кримінального провадження правоохоронці отримали інформацію щодо причетності громадянина Тунісу до викрадення та вбивства начальника центру надання освітніх послуг іноземним громадянам Луайя Муц. Також був встановлений автомобіль, на якому пересувалися викрадачі.

В березні 2021 року було створено міжвідомчу слідчо-оперативну групу для розслідування кримінального провадження за фактом умисного вбивства професора.

Поховали професора 23 березня.

Як раніше повідомлялось, про зникнення чоловіка повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці арабська діаспора у Запорізькій області. Під час спілкування з журналістами представник діаспори зазначив, що зниклий залучався як перекладач до проведення процесуальних дій у провадженнях, в яких фігурують іноземці. З 2018 року Луайя Муц був директором Центру освітніх послуг для іноземних громадян Запорізького національного університету, а також в 2019 році здобув ступінь доктора наук.