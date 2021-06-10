Вбивство 8-річного хлопчика: поліція Дніпропетровщини затримала підозрюваного

Поліція затримала 33-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві 8-річного хлопчика у Покрові Дніпропетровської області.

Як передає Укрінформ, про це Національна поліція повідомляє у Фейсбуці.

Повідомлення про зникнення дитини надійшло до поліції 6 червня. Мати розповіла, що син пішов гуляти на дитячий майданчик ще 2 червня о 12:00 і не повернувся.

На розшук дитини були орієнтовані всі служби поліції – ювенальні поліцейські, кінологи, превентивні співробітники та волонтери. Поліцейські перевірили дитячі майданчики міста, вокзали та ринки, а також обстежили покинуті будівлі, лісосмуги та інші місця, де могла перебувати дитина.

До пошуків залучили інспектора-кінолога з німецькою вівчаркою Більт. За речами дитини службовий собака взяв слід від будинку, де мешкав хлопчик, та провів до каналізаційного колектора. Там поліцейські виявили тіло дитини.

Як встановили поліцейські, злочин стався 2 червня. Між зловмисником, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, та матір’ю хлопчика виник конфлікт. Бажаючи помститися їй, чоловік відвів дитину до покинутої будівлі та задушив. Щоб приховати сліди злочину, сховав тіло у каналізаційному колекторі.

Як повідомляв Укрінформ, 8 червня у місті Покров на Дніпропетровщині в каналізаційному колекторі знайшли тіло 8-річного хлопчика, якого розшукували кілька днів.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).