На Дніпропетровщині знайшли мертвим 8-річного хлопчика, якого шукали кілька днів

На Дніпропетровщині знайшли мертвим 8-річного хлопчика, якого шукали кілька днів

Укрінформ
У місті Покров на Дніпропетровщині в каналізаційному колекторі знайшли тіло 8-річного хлопчика, якого розшукували кілька днів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Як поінформували в поліції, повідомлення про зникнення дитини надійшло до поліції 6 червня. За словами матері, ще 2 червня о 12:00 хлопчик пішов гуляти на дитячий майданчик і не повернувся.

"На розшук дитини були орієнтовані всі служби поліції – ювенальні поліцейські, кінологи, превентивні співробітники та волонтери. Поліцейські перевірили дитячі майданчики міста, вокзали та ринки, а також обстежили покинуті будівлі, лісосмуги та інші місця, де могла перебувати дитина", - повідомили в поліції.

До пошуків залучили інспектора-кінолога з німецькою вівчаркою Більт. За речами дитини службовий собака взяв слід від будинку, де мешкав хлопчик, та провів до каналізаційного колектора неподалік. Там поліцейські виявили тіло дитини.

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Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Фото: dp.npu.gov.ua

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