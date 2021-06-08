На Дніпропетровщині знайшли мертвим 8-річного хлопчика, якого шукали кілька днів

У місті Покров на Дніпропетровщині в каналізаційному колекторі знайшли тіло 8-річного хлопчика, якого розшукували кілька днів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Як поінформували в поліції, повідомлення про зникнення дитини надійшло до поліції 6 червня. За словами матері, ще 2 червня о 12:00 хлопчик пішов гуляти на дитячий майданчик і не повернувся.

"На розшук дитини були орієнтовані всі служби поліції – ювенальні поліцейські, кінологи, превентивні співробітники та волонтери. Поліцейські перевірили дитячі майданчики міста, вокзали та ринки, а також обстежили покинуті будівлі, лісосмуги та інші місця, де могла перебувати дитина", - повідомили в поліції.

До пошуків залучили інспектора-кінолога з німецькою вівчаркою Більт. За речами дитини службовий собака взяв слід від будинку, де мешкав хлопчик, та провів до каналізаційного колектора неподалік. Там поліцейські виявили тіло дитини.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Фото: dp.npu.gov.ua