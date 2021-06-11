В Україну йде короткочасне похолодання

Погода в Україні найближчими днями буде нестабільною та періодично дощовою із короткочасним похолоданням.

Про це Укрінформу повідомили у Sinoptik.ua.

«За прогнозом Sinoptik.ua, 13-14 червня холодний фронт на недовгий час зайде на територію країни та знизить температуру повітря в залежності від регіону на 3-7 градусів», - йдеться в повідомленні.

Так, у західній частині України 12 червня гримітимуть грози, денна температура до +23°. Уникне дощової погоди тільки Закарпаття. 13-14 червня стане значно холодніше, до +17° вдень. Грози залишать регіон, на зміну прийдуть невеликі дощі. Похолодання буде короткочасним.

На півдні країни 12-13 червня дуже тепло, дощитиме. В Одесі ймовірність дощу в суботу невелика. У понеділок, 14 червня, температура повітря стане нижче, дощі будуть знову. Найтеплішою 12-13 червня буде Херсонська область, до +27°. Безхмарний день в суботу у Миколаєві. Температура Чорного моря біля Одеси +16,2°, Азовського біля Бердянська +20,8°.

На сході України 12-13 червня температура повітря до +24°. У понеділок, 14 червня, може бути невелике похолодання. Також до понеділка у східних областях весь час, з різною періодичністю та інтенсивністю, йтимуть дощі. Вітер буде південних напрямків, слабкий до помірного.

У центральній Україні 12 червня температура повітря до +24°, у Полтавській області до +21°. Впродовж 13-14 червня температура повітря знизиться, особливо різко похолоднішає у Вінницькій області. Також очікуються дощі.

У північних областях країни в суботу денна температура повітря до +25°. У неділю та на початку тижня очікується зниження температури на кілька градусів. Часом йтимуть дощі, інтенсивніші очікуються у неділю.

У Києві в суботу, 12 червня, ймовірність опадів невелика, вдень температура буде до +24° С. У неділю стане прохолодніше на 3-5 градусів, дощів буде більше. Погода у понеділок буде мало відрізнятися від погоди у неділю, зазначили синоптики.